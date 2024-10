Tchad : Hinda Deby Itno exprime sa compassion aux victimes des inondations

Message de Soutien

Dans son message, elle a déclaré : « nos pensées et nos cœurs sont avec toutes les victimes des inondations. La Fondation Grand Cœur appuiera le comité national de prévention et de gestion des inondations pour réaffirmer notre engagement à accompagner les efforts de solidarité nationale. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. »



Engagement de la Fondation

Hinda Deby Itno a souligné l'importance de l'engagement collectif pour faire face aux défis posés par les inondations et a promis que la Fondation Grand Cœur soutiendrait les initiatives visant à aider les sinistrés et à renforcer les efforts de solidarité.



Ce geste témoigne de la volonté de l'ancienne Première Dame d'apporter un soutien aux personnes touchées par cette crise et de promouvoir l'unité nationale dans les moments difficiles.