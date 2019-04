Tchad : Hissein Brahim Taha reçoit la Légion d’honneur de la France

Le diplomate Hissein Brahim Taha, actuel ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République a été élevé à l’Ordre national de la Légion d’honneur par l’ambassadeur de France au Tchad, M. Philippe Lacoste.



La cérémonie a eu lieu samedi à N’Djamena, en présence d’une cinquantaine d’invités parmi lesquels des officiels tchadiens et français.



La plus haute décoration honorifique française a été décernée à M. Taha par la France pour ses efforts et sa contribution au renforcement des relations franco-tchadiennes.