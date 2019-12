Tchad : Hissein Tahir Sougoumi quitte le gouvernement après 18 mois de fonctions

Le président de la République Idriss Déby a mis fin aux fonctions ce mardi de son secrétaire d'Etat à l'Economie et à la Planification du développement. Hissein Tahir Sougoumi quitte le Gouvernement après 1 an et 6 mois de fonctions.



Il avait intégré le premier Gouvernement de la 4ème République au terme du remaniement du 18 juin 2018, avant de prêter serment trois jours plus tard devant la Cour suprême.



Le chef de l'Etat n'a nommé aucun remplaçant à ce poste. La nomination du nouveau secrétaire d'Etat devrait intervenir prochainement.



Les raisons de l'éviction d'Hissein Tahir Sougoumi du Gouvernement demeurent inconnues.



Lundi, le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne a été brièvement placé en garde à vue dans les locaux des renseignements généraux, avant de regagner son domicile puis son bureau le lendemain matin.



Lui et le directeur général de son département ministériel, Houlé Djonkamla, ont répondu à une convocation de la police judiciaire suite à une enquête de l'Inspection générale des finances (IGE) sur de présumés "détournements des deniers publics".



Le 19 novembre 2019, la presse tchadienne a révélé un courrier de l'IGE adressé au ministre de l'Economie et de la Planification du développement, lui demandant des comptes sur plusieurs dépenses injustifiées.



Selon Alain Kagonbé, avocat du ministre de l'Economie, l'IGE enquête sur des malversations financières qui remontent de 2016 à nos jours.