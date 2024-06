Tchad: Hommage à Sœur Claude Marcelle pour son dévouement à l'éducation

Cet événement a été l'occasion de rendre hommage à l'engagement exceptionnel de Sœur Claude Marcelle en faveur de l'éducation des enfants tchadiens. Durant son long mandat, elle a œuvré sans relâche pour offrir aux élèves un enseignement de qualité, fondé sur les valeurs chrétiennes et l'épanouissement personnel.



Un parcours marqué par l'excellence et la passion



Sœur Claude Marcelle a marqué de son empreinte l'école Notre Dame de la Paix, en faisant de cet établissement une référence en matière d'éducation au Tchad. Sous sa direction, l'école a connu un essor remarquable, tant en termes d'effectifs d'élèves que de résultats scolaires.



Son dévouement et sa passion pour l'enseignement lui ont valu une reconnaissance unanime de la part de la communauté éducative tchadienne. En témoigne la distinction honorifique que lui a décernée le Président National du Mouvement Populaire Tchadien (MPT), le "Meilleur Prix de l'Éducation au Tchad".



Un modèle d'inspiration pour les générations futures



Le départ de Sœur Claude Marcelle laisse un vide immense au sein de l'école Notre Dame de la Paix et de la communauté éducative tchadienne. Cependant, son héritage perdurera grâce aux valeurs qu'elle a inculquées à ses élèves et à ses collaborateurs.



Sœur Claude Marcelle est un modèle d'inspiration pour les générations futures. Son engagement et sa persévérance démontrent qu'il est possible de faire une différence positive dans le monde à travers l'éducation.