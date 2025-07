Tchad : Hommage aux Rangers de Zakouma à l'occasion de la Journée Mondiale des Rangers 2025

Plus qu'un simple métier, leur rôle est un acte d’engagement envers la nature, une contribution essentielle à la gestion durable des ressources naturelles. Jour après jour, ils veillent sur la faune et les écosystèmes, mais aussi sur le lien précieux qui unit les communautés locales à leur territoire. Par leur patience, leur dialogue et leur courage, ils favorisent une coexistence pacifique et le respect mutuel.







Cet hommage est également un moment de souvenir pour celles et ceux qui ont fait le sacrifice ultime dans l'exercice de leur mission. Une profonde gratitude est exprimée aux rangers de Zakouma, passés et présents, pour leur bravoure, leur humanité et leur engagement. Grâce à eux, Zakouma demeure un refuge vivant pour la biodiversité, un espace où la nature et les êtres humains peuvent coexister de manière équilibrée et résiliente.