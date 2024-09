Tchad-Hongrie : Entretien entre le Premier Ministre Viktor Orbán et le Chef de l'État Mahamat Idriss Deby

Détails de l'entretien

L'entretien a duré plus d'une heure et a été suivi par une discussion élargie avec les délégations des deux pays. Les discussions ont principalement porté sur la coopération bilatérale.



Engagements mutuels

Le Président Mahamat Idriss Déby Itno et le Premier Ministre hongrois Viktor Orbán ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale. Ils ont convenu de maintenir une concertation permanente sur toutes les questions d'intérêt commun entre leurs deux pays.