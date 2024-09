Tchad-Hongrie : Le Chef de l'État visite une ferme laitière

Détails de la visite

Située à Dabas, à environ 40 km au sud de Budapest, la ferme élève 3 000 têtes de bétail, dont 1 000 vaches laitières, produisant quotidiennement entre 35 000 et 40 000 litres de lait, soit 20 millions de litres par an. Cette visite s'inscrit dans l'ambition du Président Déby de moderniser le secteur de l'élevage au Tchad, en s'inspirant des réussites hongroises, notamment par le transfert de compétences.



Accueil et échanges

Le Chef de l'État a été accueilli par le Ministre de l’Agriculture, M. Istvan Nagy, et le Président Directeur Général de la ferme, Kulik Zoltàn. Il a également rencontré un ingénieur tchadien, Palouma Taikiba, qui travaille à la ferme depuis cinq ans. Ce dernier a partagé son expérience avec le Président, qui l'a encouragé dans ses fonctions.



Modèle d'industrialisation

La ferme Vitafort, forte de 40 ans d'expertise, est un exemple d'industrialisation réussie du secteur de l’élevage. Elle produit également des aliments pour bétail, en utilisant des techniques de culture de fourrages naturels sans OGM. Les produits de la ferme, tels que le lait pasteurisé, yaourt, fromage et lait en poudre, sont très appréciés sur le marché hongrois et à l’étranger.



Perspectives de coopération

Les responsables de Vitafort ont exprimé le souhait d'implanter une ferme similaire au Tchad, spécialisée dans la production de lait de vache et de chamelle. Pour une ferme de 1 500 têtes de chamelles, la production de lait en poudre pourrait rapporter 35 000 euros par jour. Le lait de chamelle est particulièrement recherché en Chine et dans les pays du Golfe.



Le projet a reçu l'agrément du Chef de l'État, qui souhaite dynamiser ce secteur crucial et offrir aux Tchadiens des produits et sous-produits de l’élevage. Cette initiative s'inscrit dans son programme politique, qui comprend 12 chantiers et 100 actions.