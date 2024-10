Tchad – Hongrie : Une coopération multisectorielle ambitieuse

Cet événement a rassemblé plusieurs personnalités, notamment M. Tahir Hamid Nguilin, Ministre d'État, Ministre des Finances, du Budget et de l'Économie, M. Passalé Kanabé Marcelin, Ministre de l'Eau et de l'Énergie et le Pr. Abderahim Awat Atteib, Ministre de l'Élevage et des Productions Animales.



Les contrats signés incluent plusieurs initiatives clés.

Production de Lait : Installation de deux unités de production de lait provenant de vaches et de chameaux, en liquide et en poudre, respectant des normes de qualité.

Fabrication d'Aliments de Bétail : Mise en place de 11 unités modernes de fabrication d'aliments pour bétail, réparties dans 11 provinces du Tchad.

Mobilisation et Fourniture d'Eau : 40 000 m³ d'eau pour la ville de N'Djaména, 20 000 m³ d'eau répartis dans plusieurs provinces et 2 000 à 3 000 m³ d'eau pour les villes de Faya, Fianga et Sarh.



Ces contrats visent à renforcer les infrastructures sectorielles au Tchad, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement en eau, tout en consolidant les relations bilatérales entre le Tchad et la Hongrie.