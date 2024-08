Tchad - Hongrie : l’Envoyé Spécial pour le Sahal reçu par le Chef de l’Etat

L'émissaire hongrois a transmis un message confidentiel des plus hautes autorités hongroises au Chef de l'État tchadien. Bien que le contenu n'ait pas été dévoilé, cela semble s'inscrire dans le cadre des relations étroites entre le Tchad et la Hongrie.



Le Président tchadien et le diplomate hongrois ont échangé sur la coopération bilatérale tchado-hongroise ainsi que sur la situation sécuritaire prévalant actuellement au Sahel.



L'Envoyé Spécial a également informé le Président de la volonté de la Hongrie d'ouvrir prochainement une ambassade au Tchad, en remplacement de son bureau diplomatique actuel. Une annonce saluée par le Chef de l'État.



Les deux personnalités ont également abordé la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, dans le contexte de la présidence hongroise de l'Union européenne.



Cet échange a duré environ une heure et demie et a été qualifié de "riches et fructueuses discussions" par l'Ambassadeur hongrois.