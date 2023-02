Tchad : "House of Africa" encourage les jeunes filles à une utilisation responsable d'internet

"House of Africa", une organisation à but non lucratif, se consacre à la protection des enfants, à l'éducation de qualité, au développement des TIC et à la promotion de la jeunesse et des femmes.



Le président du comité d'organisation, Ahmat Abakar Youssouf, a encouragé les lycéennes à une utilisation responsable et positive d'Internet et les a exhortées à faire preuve de prudence pour éviter la diffamation, l'escroquerie, le chantage, le harcèlement en ligne, l'usurpation d'identité et les fausses nouvelles.



Le président de "House of Africa", Abdeldjalil Bachar Bong, a souligné que ce n'est pas l'internet en tant que tel qui est dangereux, mais plutôt sa mauvaise utilisation. Il a encouragé les jeunes filles à agir en tant qu'ambassadrices auprès de leurs familles respectives.