TCHAD

Tchad : House of Africa milite pour des carrières durables des filles dans les TIC

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 30 Avril 2022

N'Djamena - À l'occasion de la Journée internationale des jeunes filles dans le domaine des TIC, House of Africa et Action pour l'éducation et la promotion de la femme (AEPF) ont organisé le 29 avril une causerie-débat ​éducative et interactive avec des jeunes filles au lycée Thilam-Thilam sur le thème : "défis d'une exploitation sécurisée des réseaux sociaux et d'Internet par la jeune fille pour des carrières durables dans le secteur des TIC". Des intervenants de différents pays ont participé par vidéo-conférence à la causerie-débat.