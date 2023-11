Tchad : House of Africa pave la voie pour la participation des jeunes à la COP28

Cette conférence, honorée par la présence de divers partenaires et représentants du ministère de l'Environnement, a été mise en lumière par le président de House of Africa, Abdel-Aziz Bachar Bong, qui a souligné l'importance de l'engagement actif de la jeunesse tchadienne à la COP28 et la nécessité d'agir pour protéger l'environnement.



Le représentant du ministre de l'Environnement, Soumailla Oumar Gadji, a souligné les répercussions considérables du changement climatique sur l'environnement, l'économie et la société tchadienne, et a appelé les jeunes à s'engager dans des initiatives écologiques.



L'événement a également été l'occasion d'échanger des idées, de renforcer les partenariats et de développer des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. La conférence a mis en avant la nécessité de renforcer les capacités des jeunes à travers des ateliers, des formations et des activités pratiques centrées sur le développement durable et la résilience climatique.