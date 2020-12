Tchad : Hult Prize distingue les meilleurs jeunes entrepreneurs

La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) a organisé jeudi une cérémonie de remise des attestations aux gagnants de la grande finale de la compétition organisée par le projet Hult Prize. Le concours a pour but d'inciter les porteurs de projets à apporter de la valeur ajoutée à leurs besoins réels, et contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes en milieu estudiantin. Il a permis de mettre l'accent sur le thème de l'alimentation de qualité.



Le concours a été précédé d'une formation. Les meilleurs jeunes étudiants entrepreneurs des différents instituts et universités de la capitale ont ainsi bénéficié d'une longue formation organisée par le projet campus Hult Prize. La directrice campus Hult Prize à la CCIAMA, Mme Rahma Adam Alifa, a déclaré que « le but de cette formation et de ce concours n'est pas seulement de former les jeunes, mais de contribuer à un vrai changement économique et social ».



Selon le directeur pays de la Fondation Hult Prize au Tchad, Bachar Moustapha Batrane, « le projet Hult Prize a pour mission de contribuer au leadership et à l'entrepreneuriat des jeunes africains à travers plusieurs projets de formation sur des thèmes différents ». Il a adressé ses félicitations aux gagnants et encouragé d'autres jeunes à emboiter le pas pour le prochain concours.



Clôturant la cérémonie avec la remise des attestations aux gagnants, le président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid, a affirmé qu'aider un jeune à entreprendre, c'est sauver une nation contre la pauvreté. « Aujourd'hui, notre jeunesse a besoin d'un soutien total dans ses projets, surtout les étudiants en milieu estudiantine », a-t-il dit. Au total, 25 jeunes ont reçu des attestations de fin de formation. Trois jeunes sont sortis gagnants dudit concours.