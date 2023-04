Tchad : ILNET TÉLÉCOM GROUP rassure ses clients suite à la perturbation de service du 22 au 24 avril Les clients de ILNET TÉLÉCOM GROUP ont connu une interruption de service ces derniers jours, ce qui a causé des désagréments.



Dans un communiqué adressé à ses clients, la société explique les raisons de cette interruption et rassure sur la situation actuelle. Selon ILNET TÉLÉCOM GROUP, le service est normalement desservi par deux liaisons passant respectivement par le Cameroun et le Soudan en redondance.



Cependant, le service a été interrompu au Soudan le 23/04/2023 à 1h30, à cause d'un problème de non-ravitaillement de la station en carburant lié à la situation sécuritaire dans Khartoum. Cette interruption a duré jusqu'à présent.



En ce qui concerne la liaison de protection du Cameroun, le service a également été touché par des coupures de câble et des problèmes d'énergie répétés. Cependant, cette liaison est maintenant opérationnelle.



ILNET TÉLÉCOM GROUP travaille actuellement avec ses fournisseurs et les différentes parties prenantes pour renforcer la protection du service et espère que les services se stabiliseront bientôt. La société a également tenu à remercier ses clients pour leur compréhension pendant cette période difficile.



Depuis la publication de ce communiqué, ILNET TÉLÉCOM GROUP a informé ses clients que les deux liaisons côté Cameroun et côté Soudan sont opérationnelles à nouveau. Les clients peuvent donc bénéficier à nouveau de leurs services de télécommunications sans interruption. Info Alwihda