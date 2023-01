Tchad : ILNET Telecom ouvre une nouvelle agence de vente à Atrone

Dans sa stratégie de proximité et d’extension du réseau, le distributeur d’accès à Internet, ILNET Telecom a ouvert ce 12 janvier 2023 à Atrone, dans le 7ème arrondissement, une nouvelle agence de vente.



L’agence est située à gauche, au bord du goudron, sur l’axe menant à Gassi, en face de l’entrepôt de l’UNICEF.



Cette nouvelle agence va soulager les peines des populations de Gassi, Atrone, Ambatta et Digo, en matière de connexion à Internet, télévision numérique et réabonnement, précise le directeur commercial, Aboubakar Mahamat.



L’agence fournit de la télévision terrestre, télévision par la fibre optique (TVVC), Internet par la 4G et la fibre optique aux entreprises et domiciles.



ILNET Telecom vend aussi des SIM 4G haut débit, des mégabits pour la connexion à partir de 200 FCFA, pour 100mb/jour à plus de 45G/mois et le double Play + Internet et télévision, avec plus de 400 chaînes à 20 000 FCFA. A peine ouverte, l’agence est déjà bondée de clients pour différents services.