TCHAD

Tchad : INTOX sur une prétendue hostilité du PM à l'accord de Kinshasa, la Primature réagit

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 1 Novembre 2023

N'Djamena - Des rumeurs et fausses informations circulant sur les réseaux sociaux ont accusé le Premier Ministre Saleh Kebzabo d'opposition à l'accord de principe de Kinshasa et au retour du Président des Transformateurs, Succès Masra. Ces allégations, attribuées à un faux compte du Premier ministre, ont pour but de ternir sa réputation et de déstabiliser ses efforts pour la réconciliation nationale, clarifie Martin Inoua Doulguet, conseiller à la communication et aux médias, porte-parole de la Primature.