Tchad : Ibedou lâché par ses collègues après la publication du rapport sur le 20 octobre

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a publié un communiqué de presse signé par ses commissaires, dans lequel elle exprime sa surprise et sa désapprobation quant à la publication d'un rapport sur les manifestations du 20 octobre 2022 sans le respect des procédures légales en vigueur. Selon les commissaires, le rapport en question a été publié par le président de la CNDH, Mahamat Nour Ibedou, sans qu'il n'ait été soumis à l'assemblée plénière pour adoption.



Selon les Commissaires de la CNDH, Mahamat Nour Ibedou, en tant que défenseur des droits humains, aurait dû respecter les procédures et ses collègues avant de rendre public un rapport sur un événement aussi important que les manifestations du 20 octobre 2022.



Les Commissaires ont également tenu à informer l'opinion publique nationale et internationale que le projet de rapport avait été soumis au président de la CNDH pour adoption à l'assemblée plénière, mais que ce dernier avait choisi de s'isoler avec des membres de son cabinet et des personnes inconnues et non assermentées.



Pour la CNDH, « ce comportement méprisant est une violation flagrante des procédures fixées par le Réglement Intérieur et la loi 28/PR/2018, portant organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme. »



En conséquence, les Commissaires membres de la CNDH ont informé l'opinion nationale et internationale qu'ils ne se reconnaissent nullement dans ce rapport validé par le président Ibedou et qu'ils en assument l'entière responsabilité.



Le président de la CNDH n’a pas encore réagit à cette déclaration.