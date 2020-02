Tchad : "Ibni Oumar est inoubliable", Mahamat Nour Ibedou

Le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH), Mahamat Nour Ibedou a déclaré samedi, lors de la commémoration de la Journée des martyrs de la démocratie, qu'un mort de l'envergure de Ibni Oumar est inoubliable.



Il a rendu un vibrant hommage à Ibni Oumar Mahamat Saleh, enlevé à son domicile et disparu depuis le 3 février 2008.



"Le 3 février 2008 signifie pour nous tchadiens une date historique qui symbolisera à jamais un jour de grande perte pour le pays", a souligné Ibedou. Il a déclaré qu'Ibni Oumar Mahamat Saleh "a été enlevé ce jour là par des individus sans foi ni loi, au service exclusif des forces du mal. Depuis lors, aucune nouvelle de lui."



Selon lui, "chaque jour qui passe nous éclaire un peu plus sur son sort et surtout sur l'identité de ses ravisseurs et bourreaux qui ne fait désormais aucun doute. Ibni Oumar n'est pas mort parce qu'i réclamait quelque chose pour lui-même. Il est mort parce qu'il réclamait le meilleur pour son peuple."



"Pour cela, il mérite notre attention de tous les instants. Nous continuerons à chaque anniversaire à commémorer d'une façon ou d'une autre sa mémoire et cela jusqu'à notre dernier souffle. Nous continuerons toujours à rappeler à ses bourreaux que leur crime abject ne restera jamais impuni. Ce qui nous rassure le plus c'est qu'un crime est imprescriptible, ça veut dire qu'à tout moment, le criminel doit être poursuivi", a-t-il ajouté.



Il a fait part de sa confiance à ce "qu'un jour ou l'autre, ses bourreaux répondront de leurs crimes."



"La disparition forcée est un des crimes les plus odieux que l'on puisse commettre parce qu'il met à l'épreuve les amis, les parents, les proches. Un mort de l'envergure de Ibni Oumar est inoubliable. Nous sommes convaincus que ses bourreaux ne dormiront pas tranquille tant que nous continuerons à commémorer sa mémoire. Ce personnage hors pair restera toujours pour nous une grande source d'inspiration, un modèle et il sera surtout à jamais pour nous une référence", a conclu le secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour Ibedou.



Ibni Oumar Mahamat Saleh "a été arrêté à son domicile à N'Djamena, le 3 février, vers 19h30, par huit militaires de l’armée nationale tchadienne portant des uniformes avec taches de camouflage, tous enturbannés, dirigés par un homme de grande taille (1m75 à 1m90) musclé, armé d’un pistolet et circulant dans une pick-up Toyota neuve couleur armée", d'après le rapport de la commission d’enquête sur les événements survenus au Tchad du 28 janvier au 8 février 2008 et leurs conséquences.