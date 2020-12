Tchad : Idriss Deby annonce 12 projets au Guéra, à quelques mois de la présidentielle

MONGO - Le chef de l'État Idriss Deby a annoncé mardi la réalisation de plusieurs projets au Guéra, au cours d'une rencontre avec les responsables administratifs et les représentants de la population, dans le cadre de la 8ème étape de sa tournée provinciale.



Les travaux de construction des voiries urbaines à Mongo et des pistes rurales de Bahr Signaka et Garada débuteront en janvier 2021, indique le président.



Il ajoute que des centres de santé seront construits dans le Guéra profond ainsi qu’un hôpital de la mère et de l’enfant à Mongo.



À cela s’ajoute la construction d’une mini-industrie devant transformer sur place, le sésame et l’arachide.



Le Maréchal du Tchad annonce également la relance de la culture du coton à Melfi et la réouverture de son usine.



Par ailleurs, la ville de Mongo sera dotée d’un Lycée scientifique et d’un aéroport de classe A. L’actuel aéroport sera délocalisé, une fois la construction du nouvel aéroport terminée.



Le chef de l'État promet la construction de 30 villas à Mongo ; il s'agit d'une phase test d'un projet qui pourrait être étendu aux autres provinces en cas de réussite.



La ville de Mongo va disposer d'un nouveau château d’eau et d'une nouvelle centrale solaire de 5 mégawatts, avec un prix du kilowatt/heure qui sera en dessous de 125 Fcfa.