Tchad : Idriss Déby demande "l’apport de tous" pour le 2ème Forum

Le président de la République Idriss Déby a rencontré mercredi les présidents et secrétaires généraux des partis politiques. Les échanges ont porté sur l’intensification de la lutte contre la COVID-19 et la portée du 2ème Forum National Inclusif.



"L’apport de tous est attendu pour le succès de ce forum d’évaluation", a déclaré Idriss Déby.



Plusieurs partis politiques et organisations ont annoncé ces derniers jours leur intention de boycotter le Forum. À la veille de l'ouverture des assises, le chef de l'État veut mobiliser.



Détails à suivre.