Tchad : Idriss Déby dénonce la violation systématique du serment confessionnel

Le président de la république Idriss Déby a dénoncé jeudi 15 août, au cours du conseil ordinaire des ministres, "le comportement de certains ministres qui violent systématiquement le serment confessionnel, s’adonnent à certaines pratiques qui ne les honorent pas et qui mettent à mal la cohésion gouvernementale."



Tout en rappelant aux membres du gouvernement, le respect strict des dispositions de la charte déontologique, le président de la République a insisté sur le respect du secret de délibération, explique le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Idriss Déby s'est exprimé après la présentation par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubet Pahimi Deubet, des six nouveaux membres du gouvernement présents au conseil, issus des remaniements intervenus le 30 Juin et le 11 Août 2019. Un seul membre du gouvernement nouvellement nommé n'était pas présent.



Le ministre d’Etat a exprimé sa gratitude au nom des membres du gouvernement pour la confiance du chef de l'Etat placée aux nouveaux membres et pour le renouvellement de sa confiance aux ministres reconduits. Il a aussi rappelé le devoir de loyauté, la discrétion et le respect de la chose publique qui doivent guider les membres du gouvernement.



Le président de la République a félicité les nouveaux ministres et leur a souhaité plein succès.