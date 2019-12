Tchad : Idriss Déby promet l'intégration de 20.000 jeunes, "Je m’y engage !"

Le président de la République Idriss Déby a réitéré ce mardi soir, dans son discours à la Nation, sa promesse d'intégration de 20.000 jeunes à la Fonction publique.



"Au total, 20.000 lauréats des écoles professionnelles, d’universités et d’instituts seront intégrés à la Fonction Publique pour compter de l’année 2020", a déclaré Idriss Déby.



"Déjà, à la fin de cette année 2019, plus de 1800 diplômés ont été exceptionnellement admis à la Fonction Publique. Ce rythme sera accéléré au cours de l’année qui commence. Je m’y engage !", a-t-il ajouté.



Selon lui, "le Gouvernement va accompagner de manière résolue toutes les activités en lien avec l’entrepreneuriat des jeunes. Toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de l’entreprenariat et de l’auto-emploi seront soutenues."