Tchad : Idriss Deby reconnait des "attentes" et "préoccupations" légitimes à l'échelle du pays

Le président de la République Idriss Deby a appelé samedi chaque citoyen à "prendre conscience de sa responsabilité à oeuvrer pour l'intérêt supérieur de la Nation". Il a évoqué la nécessité de "mettre un point d'honneur sur l'amour de la patrie".



Évoquant des "attentes" et préoccupations légitimes à l'échelle du pays", Idriss Deby a indiqué qu'il en "prend mesure".



"L'ampleur de ces charges est certes extrêmement important mais le poids du fardeau ne se sent pas si nous sommes tous ensembles, unis, déterminés et engagés pour la seule, unique et même cause", a déclaré Idriss Deby qui a été investi par le parti MPS pour l'élection présidentielle d'avril 2021.



Plusieurs manifestations ont éclaté samedi dans la ville de N'Djamena. Les protestataires ont notamment scandé le mot "justice", avant d'être dispersés par les forces de l'ordre.