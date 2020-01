Tchad : Idriss Déby s'invite à la clôture du Festival Dary et appelle au brassage

Le président de la République Idriss Déby s'est adressé samedi soir à la jeunesse, à l'occasion du concert géant marquant la clôture du Festival Dary à la Place de la nation de N'Djamena.



Le chef de l'Etat est monté sur scène, accompagné de la Première Dame Hinda Déby et de la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madeleine Alingué, devant des milliers de citoyens réunis.



"Nous sommes des tchadiens et nous aimons ce pays. Notre pays, notre père et notre mère. Le brassage des cultures actuel, 22 provinces avec la ville de N'Djamena, cette différence de culture, il faut l'accepter comme tel. C'est absolument normal, c'est une richesse", a déclaré Idriss Déby.



"Il faut vous brasser. Faites un brassage de culture, et ne croyez pas que cette culture là va perdurer si vous ne faites pas très attention. Demain vous allez vous retrouver, les gens, les jeunes, les femmes et les hommes, sans références, sans cultures, sans traditions, ainsi de suite. Aimez votre culture. N'oubliez pas d'où vous êtes. Allez, dansez maintenant", a ajouté le chef de l'Etat, sous les applaudissements.



La 2ème édition du Festival Dary prend fin ce samedi 4 janvier 2020, deux semaines après son lancement.