TCHAD Tchad : Idriss Déby se félicite du lancement de l'opération "Juste prix"

Alwihda Info | Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 3 Mai 2019 modifié le 3 Mai 2019 - 16:10





Le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Mahamat Bachir a procédé ce jeudi 2 mai à l’hôtel Mercure, au lancement de l’opération « Juste Prix ».



Cette opération initiée par la Chambre de commerce, de l’Industrie, de l’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA) et les associations de défense des consommateurs, vise à pérenniser les prix des produits des denrées agro-alimentaires de première nécessité sur le marché.



​La CCIAMA, l’Union des consommateurs du Tchad, la dynamique citoyenne pour la protection des droits des consommateurs, en accord avec le collectif des commerçants équitables, tentent de proposer à travers cette initiative des denrées alimentaires moins chers en se basant sur le concept « juste prix ».



Le Président de la CCIAMA, Amir Adoudou Artine exhorte les opérateurs économiques à souscrire pleinement à cette opération. Il estime que la fiabilité et la professionnalisation des opérateurs économiques contribueront à faire respecter les engagements et les devoirs notamment en matière de concurrence pour la réflexion et la mise en œuvre de ce projet. « Nous avons fait une large concertation avec les opérateurs économiques de toute les filières : importateurs, grossistes et aussi des détaillants », a-t-il souligné.



Plusieurs protocoles d’accords ont été signés par les différents responsables pour renforcer et garantir la sécurité des consommateurs par le suivi, le maintien et la stabilité du prix des denrées alimentaires.



Le ministre Ahmat Mahamat Bachir a promis de soutenir l’initiative "Juste prix", tout affirmant que la signature de la convention est une initiative inédite "dans la mesure où pour la première fois, les consommateurs et les commerçants se retrouvent à la table pour dire qu’ils ne peuvent pas continuer de cette manière". Il a assuré que son département prendra toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les consommateurs et les commerçants.



Idriss Déby encourage cette initiative



"Une initiative a été lancé par la Chambre de commerce consistant à réduire le coût des produits de première nécessité dans nos marchés à N'Djamena et à l'intérieur du pays. Cette initiative qui fait son chemin est appelée "Juste prix", s'est félicité ce vendredi le président de la République lors de l'inauguration d'une usine de production de farine de maïs à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena.



"Moi j'encourage parce que ce qui tue aujourd'hui les ménages, c'est la spéculation des commerçants véreux qui sont à l'intérieur du pays, donnent des modestes sommes aux agriculteurs et vendent la production avant même qu'elle soit plantée. Ce sont ceux là qui créent la spéculation. Ça tue le pays et les ménages et c'est ce qui crée la cherté de la vie. Il est temps que ça cesse", a souligné Idriss Déby qui dit mener des consultations avec plusieurs commerçants et hommes d'affaires afin d'annoncer dans les prochaines semaines de nouvelles mesures contre la flambée des prix.





