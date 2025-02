Tchad : Idriss Mahamat Total prend les rênes de la mairie d’Ati

Idriss Mahamat Total a été officiellement désigné comme nouveau maire de la ville d'Ati, chef-lieu de la province du Batha.



Son arrivée à la tête de la municipalité marque le début d’une nouvelle administration locale, avec pour mission principale d’améliorer le cadre de vie des habitants et de renforcer le développement de la ville. Les défis à relever sont nombreux, notamment en matière d’infrastructures, de services publics et de gouvernance locale.



Les attentes de la population sont grandes, et le nouveau maire devra mobiliser toutes les ressources nécessaires pour répondre aux aspirations des citoyens d’Ati.