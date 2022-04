Tchad : Iftar collectif à l’initiative de l’ENASTIC de N’Djamena

Plusieurs personnes ont pris part à cet événement notamment le personnel administratif de l'établissement.



Cet iftar est à l’initiative des étudiants et étudiantes de l’École. Il permet à toute personne, peu importe sa confession religieuse, d’y prendre part pour passer un moment de convivialité, du vivre ensemble, de cohabitation pacifique et de paix.



Le président du comité d’organisation, Chérif Hachim Haggar, se dit très satisfait de la mobilisation collective de tous les étudiants et étudiantes pour la réussite de cet Iftar collectif. Il remercie ceux et celles qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à cet événement.



Pour lui, la vie n’est pas synonyme de haine, de division et de querelle. Elle est faite pour qu’autrui considère son prochain comme soi-même afin de mieux vivre ensemble.



Chérif Hachim Haggar exhorte les promotions qui les succéderont d’emboîter leurs pas afin de rendre vivant cette œuvre salvatrice pour promouvoir le vivre ensemble, le brassage et la cohabitation pacifique entre les étudiants de l’ENASTIC des différentes confessions religieuses et ethnies.