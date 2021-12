Tchad : "Il est pour nous une chance d'avoir un président jeune", Abakar Dangaya

Le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Alamine Dangaya, a estimé le 27 décembre au cours des assises du Forum national de la jeunesse qu'il est "une chance" pour la jeunesse "d'avoir un président jeune", faisant allusion à Mahamat Idriss Deby, porté à la tête du Conseil militaire de transition à l'âge de 37 ans, au lendemain du décès de son père.



"En seulement quelques mois, le Tchad a fait d'énormes avancées en terme de dialogue politique et tous les tchadiens ont gagné. Les plus grands gagnants, c'est nous chers jeunes", a affirmé Abakar Alamine Dangaya.



Il a interpellé la jeunesse en mettant en garde contre les dégradations des biens publics lors des mouvements de protestation. "N'écoutons pas ceux qui nous demandent de casser les biens publics, ce sont nos propres biens", a indiqué Abakar Alamine Dangaya.



Le président du CNJT a exhorté la jeunesse à ne pas prêter attention aux signaux qui prônent la division au sein de la jeunesse. "En réalité, il n'y a pas de problèmes entre les jeunes. Nous, nous entendons bien et nous avons les compétences pour contribuer au développement du Tchad", a conclu Abakar Alamine Dangaya.