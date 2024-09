Tchad : "Il faut écarter le poids de la tradition qui nous entoure pour qu'il y ait une paix durable"

À l'occasion de la Journée internationale de la paix, la Maison nationale de la femme, par l'entremise de sa directrice générale Maïmouna Abdelkerim Koulbou, a organisé ce mardi une conférence-débat centrée sur le thème "Le rôle de la femme dans la consolidation de la paix au Tchad".



"Les efforts des femmes au Tchad ne sont pas suffisamment reconnus ni valorisés en raison des nombreux défis socio-culturels auxquels elles font face", a souligné la directrice générale lors de son intervention. Elle a également insisté sur le fait qu'aucun développement ne peut être envisagé sans la paix, et que les femmes jouent un rôle central dans ce processus.



La consolidation et la préservation de la paix au Tchad ont été les principaux points développés par les panélistes, qui ont appelé à la solidarité des femmes. Dans ce contexte, la secrétaire générale du ministère de la Femme, Apoline Moudalbaye, a interpellé chaque membre de la communauté tchadienne pour qu'il n'y ait plus de conflits. Elle a été soutenue par la conseillère nationale de la transition, Mariam Djimet Ibet, qui a affirmé que, pour qu'une paix durable soit possible, les Tchadiens doivent écarter le poids des traditions qui freinent cette quête de paix.