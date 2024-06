Tchad : « Il n'y a pas eu beaucoup de militaires morts » à la poudrière (gouvernement)

Suite à l'explosion survenue dans la nuit du 18 juin 2024 au dépôt de munitions du camp de la réserve stratégique de Goudji, le ministre d'État et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a tenu un point de presse le 19 juin 2024 pour apporter des clarifications et rassurer la population.



Communication transparente

Le ministre Abderaman Koulamallah a souligné l'importance pour le gouvernement de communiquer rapidement et de manière transparente à la suite de l'incident.



« Il était important pour le gouvernement de communiquer assez rapidement. Le point de presse participe de cette volonté de transparence, » a-t-il déclaré. Cette démarche vise à informer le public sur les mesures prises et à dissiper toute inquiétude.



Prise en charge des victimes

Répondant aux rumeurs et spéculations sur les pertes humaines, le ministre a précisé qu'il n'y a pas eu un grand nombre de militaires parmi les morts. « Il n'y a pas eu beaucoup de militaires qui sont morts.



Des dispositions ont été prises pour les mettre à l'abri, » a-t-il affirmé. Il a également insisté sur le fait que tous les décès, qu'ils soient militaires ou civils, sont traités avec la même importance et dignité. « Il n'y a pas de morts militaires qui sont cachés avec les civils. Tous nos morts se valent, » a-t-il ajouté, mettant l'accent sur l'égalité de traitement pour toutes les victimes de cette tragédie.



Cet incident tragique a provoqué une onde de choc à N'Djamena, avec des détonations entendues sur plusieurs kilomètres et causant des dégâts considérables. Avec 46 blessés hospitalisés et 9 décès enregistrés, les autorités tchadiennes ont réagi rapidement pour sécuriser la zone et prendre en charge les victimes.



Le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, a également promis des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le président de la République, Mahamat Idriss Deby, ainsi que le Premier ministre, Amb. Allah-Maye Halina, se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts et exprimer leur soutien.



Les efforts de déminage se poursuivent et les autorités continuent de surveiller la situation de près.