Tchad : Ilnet Télécom Group obtient une autorisation définitive à éditer et diffuser des contenus numériques

Par décision n° 24 du 6 juillet, la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA), autorise la société Ilnet Telecom à éditer et diffuser par TNT, par câble et par satellite sur le territoire tchadien un bouquet dénommé « Bouquet Hanana ».



Le Groupe Ilnet Telecom est une société de droit tchadien qui exerce sur le territoire national depuis plus de 7 ans. Il a été provisoirement autorisé, en août 2014, par le ministère en charge des postes et nouvelles technologies de l’information et de la communication à fournir au public des services de communications électroniques. À ce titre, il a été permis au Groupe d’établir des réseaux de type VSAT ; boucle locale radio ; fibre optique ; courant porteur en ligne ou faisceaux Hertziens.



Selon le cahier de charges consigné aux termes de cette autorisation, Ilnet Telecom Group a pour mission de fournir au public tchadien des services d’accès à l’internet à haut débit fixe et des transferts de données. Cependant, la fourniture des services du Groupe reste limitée à cause de cette marge de manœuvre restrictive due au caractère provisoire de son autorisation.



Mais depuis le 6 juillet dernier, par décision n°24, l’organe régulateur de l’audiovisuel et des médias du Tchad, la HAMA, vient de donner le pouvoir de plein exercice à Ilnet Télécom Group. Avec cette licence octroyée par la Hama, la Group peut désormais éditer des contenus pour sa clientèle. Une ouverture qui permet à la société d’imprimer davantage sa marque sur le pays. Elle permet aussi au public tchadien longtemps tributaire des bouquets étrangers très onéreux, de bénéficier des contenus taillés selon leur besoin de consommation.