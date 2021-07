TCHAD

Tchad : Ilnet Telecom inaugure sa direction à l'Est et déploie ses services

Alwihda Info | Par Abba Issa - 30 Juillet 2021

Le ministre des Postes et de l’Économie numérique, Dr. Idriss Saleh Bachar, et le PDG​ du groupe 2TNRTV, Ousmane Abdelmounine Bechir, ont lancé jeudi à Abéché, les activités de la société Ilnet Telecom dans la province du Ouaddaï. L'évènement a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, du conseiller aux Technologies de l'information et de la communication du Premier ministre et du sultan du Dar Ouaddaï.