Tchad : Ilnet Télécom signe un protocole d’accord avec le BUTDRA

Le Président Directeur Général de Ilnet Telecom, M. Ousman Abdelmoumine Béchir et les Chefs de service administratif et affaires juridiques, M. Serya Djonkamla et de service Exploitation et Réception, Haroun Gamar, représentant le Directeur Général du Bureau tchadien des droits d’auteurs (BUTDRA), ont signé ce 25 novembre un protocole d’Accord, autorisant Ilnet Telecom d’utiliser légalement toutes les œuvres artistiques et cinématographiques.

𝐀𝐮 𝐛é𝐧é𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐈𝐥𝐧𝐞𝐭 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦, 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐩𝐫é𝐯𝐨𝐢𝐭 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐚î𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐛𝐨𝐮𝐪𝐮𝐞𝐭 𝐈𝐥𝐧𝐞𝐭 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦 𝐩𝐞𝐮𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐭é𝐠𝐫𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐬 œ𝐮𝐯𝐫𝐞𝐬 𝐝’𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐟 𝐧𝐢 𝐬𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬é 𝐥𝐚 𝐫é𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐬 𝐝’𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬, 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐁𝐔𝐓𝐃𝐑𝐀 𝐞𝐬𝐭 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐪𝐮'𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭é é𝐭𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞.



