Tchad : Inauguration à Abéché de l’hôpital mobile, don des Emirats Arabes Unis

L’hôpital dispose de 80 lits et places. Il comprend les services d’urgences, de réanimation, de médecine, de pédiatrie, de chirurgie avec un bloc opératoire, de gynécologie, d’orthopédie, de laboratoire, de service d’imagerie radio et échographie, de pharmacie et de morgue. Il est de type pavillonnaire et s’étend sur 10 hectares. L’hôpital est équipé de machines de dernière génération et dispose de deux groupes électrogènes pour assurer son fonctionnement.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Bachar Ali Souleymane, a exprimé sa gratitude au nom des populations bénéficiaires envers les Émirats Arabes Unis pour ce don. Il a également assuré que la gestion de l’hôpital sera rationnelle et au profit des nécessiteux.



Le diplomate émirati, Sheikh Shakhbout Nahyan, a souligné que son pays continuera à soutenir la politique de développement du Tchad et à apporter une assistance sanitaire dans la gestion de la crise sanitaire et humanitaire de l’Est.



Le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a salué le leadership éclairé du Président de Transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno. Il a également souligné l’importance de diversifier et de renforcer la coopération avec les Émirats Arabes Unis. Les ressources humaines nécessaires sont disponibles pour assurer le bon fonctionnement de cette formation sanitaire, et les responsables sanitaires sont invités à utiliser cet hôpital de manière rationnelle.