Tchad : Inauguration de 10 nouveaux forages à Moundou pour améliorer l'accès à l'eau potable

La cérémonie de réception de ces nouveaux forages a eu lieu dans le 3e arrondissement municipal, en présence du délégué municipal Ndogombaye Gaye Haroun, du 3e vice-président de l'autorité intérimaire Aldembaye Clément, et des populations bénéficiaires.



Le délégué municipal a exprimé sa gratitude envers les autorités pour ces réalisations, tout en plaidant pour que d'autres quartiers puissent également bénéficier de ce type d'équipements.



Selon le 3e vice-président, une trentaine de forages ont déjà été réalisés par la mairie, avec d'autres en cours de construction. Il a remis solennellement les nouvelles pompes aux usagers, les invitant à en faire une utilisation rationnelle.



Les populations bénéficiaires se sont dites très reconnaissantes de ce geste des autorités communales, soulignant que cela va grandement améliorer leur accès à l'eau potable et leur bien-être.



Cette initiative s'inscrit dans les efforts de la mairie de Moundou pour renforcer l'accès à l'eau dans la ville et répondre aux besoins fondamentaux de la population.