Tchad : Inauguration de deux centres de santé à Galla Batiri et Ngouri urbain

Consultation

Maternité

Observation

Programme élargi de vaccination

Magasins

Habitation pour le chef de centre

Le 22 mars 2025, le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a inauguré deux nouveaux centres de santé dans la région de Waye. Ces centres se trouvent dans la localité de Galla Batiri, située à environ 15 km de Ngouri, et dans la ville de Ngouri urbain.La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence de nombreux cadres et ressortissants du département de Waye, ainsi que des autorités sanitaires, civiles, militaires, et des chefs religieux et traditionnels. Ces deux centres de santé ont été construits et équipés grâce aux fonds propres du gouvernement de la République du Tchad, afin de répondre aux besoins des populations locales.Leurs maires, ainsi que les responsables des associations de jeunes et des femmes, ont tenu à remercier le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, chef de l'État, pour son engagement en faveur du bien-être de ses concitoyens à travers la construction de ces infrastructures.Ousmane Djona, le secrétaire général du département de Waye, a exprimé au nom de la population sa profonde gratitude au Président de la République pour avoir réalisé ces "joyaux architecturaux" dans leur localité. Il a souligné que cet acte témoigne d'une vraie volonté de modernisation et a promis de veiller personnellement à leur bon usage.Dans son allocution, le ministre Dr Abdelmadjid Abderrahim a précisé que la construction de ces centres de santé représente un signal fort de la concrétisation des 12 chantiers du chef de l'État, en indiquant que la santé figure en dixième position parmi ces projets. Il a également rappelé que la construction et l'équipement des structures sanitaires ont été entièrement financés par l'État tchadien.Le ministre a encouragé les responsables sanitaires de la province du Lac à se l'approprier et à utiliser ces infrastructures de manière rationnelle, au bénéfice de toutes les populations. Il a exhorté également les habitants de Galla Batiri et Ngouri urbain à fréquenter ces nouvelles formations sanitaires, qui offrent des services variés :L'inauguration de ces deux centres de santé marque la fin de la mission du ministre de la santé publique et de la prévention dans les quatre provinces du nord du pays, à savoir Hadjer Lamis, Barh Elgazel, Kanem et Lac. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large pour améliorer l'accès aux soins de santé et renforcer le système de santé nationale.