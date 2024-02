Tchad : Inauguration du Centre de Santé de Yiri Da’s dans le district sanitaire de Ngouri construit par des opérateurs économiques de la communauté de Yiri

Grâce à cet appui matériel et en médicaments, le Dr Koulmini Sam a souligné que la construction de ce centre contribuera à une meilleure prise en charge des malades. Il a également demandé aux responsables en charge du centre d'utiliser ces équipements au profit de la population.



Le Délégué a particulièrement exhorté les femmes en âge de procréer à utiliser les services offerts par cette maternité. De plus, il a rappelés aux parents l'importance d'amener leurs enfants pour les vaccinations routinières.



Au nom du Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, le Dr Koulmini Sam a exprimé toute sa gratitude aux opérateurs économiques qui ont construit ce joyau architectural pour le bénéfice communautaire. Les chefs religieux présents lors cette cérémonie se sont aussi engagés à sensibiliser leur population sur l'importance à fréquenter ce centre santé.



Cette inauguration marque un pas important dans l'amélioration des services sanitaires dans cette région reculée du Tchad. Grâce au partenariat entre les acteurs privés et publics, il est désormais possible d'avoir accès à des soins adéquats sans avoir besoin d'un long déplacement vers un autre établissement médical.



Ce centre de santé représente un véritable espoir pour toute une communauté qui bénéficiera désormais des soins essentiels près chez eux. Cela aura un impact significatif sur leur bien-être général et sur leur qualité vie.