Tchad - Incident violent au quartier Hillé Leclerc : Les explications de la police

Alertée, la Police Nationale s'est rendue rapidement sur place. Les agents ont maîtrisé l'auteur de l'acte violent et ont transporté les trois blessés à l'hôpital pour recevoir des soins appropriés.



L'auteur des tirs sera mis à la disposition de la Justice afin de répondre de ses actes.



La Direction Générale de la Police Nationale souhaite un prompt rétablissement aux blessés et appelle à la prudence et à la responsabilité sur les routes.