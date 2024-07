Tchad - Incivisme à N'Djamena : La maire dénonce des branchements illégaux d'eaux usées dans les caniveaux

Face à cette situation alarmante, la maire de N'Djamena, Fatimé Zara Douga, a tenu à dénoncer avec fermeté ces actes d'incivisme qui mettent en danger la santé publique. Elle a lancé un appel pressant aux citoyens pour qu'ils s'abstiennent de telles pratiques et qu'ils collaborent avec les autorités en dénonçant tout comportement similaire.



Contamination des eaux de pluie: Les eaux de pluie, destinées à drainer les inondations, se trouvent souillées par les eaux usées, les rendant impropres à la consommation et présentant un risque de contamination pour les personnes et l'environnement.



Prolifération des moustiques et des maladies: Les eaux stagnantes dans les caniveaux, chargées de matières organiques, constituent un terrain fertile pour la prolifération des moustiques vecteurs de maladies telles que le paludisme et la dengue.



Obstruction des caniveaux et inondations: Les déchets solides et les eaux usées peuvent obstruer les caniveaux, réduisant leur capacité à drainer les eaux de pluie et augmentant ainsi le risque d'inondations lors des saisons pluvieuses.



La maire de N'Djamena exhorte les habitants de la ville à adopter un comportement responsable et à respecter les règles d'hygiène publique. Elle invite également les citoyens à signaler aux autorités compétentes tout cas d'incivisme observé, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie et à la protection de la santé publique.



Les travaux de curage des caniveaux s'effectuent généralement la nuit pour minimiser les perturbations urbaines.



La mairie de N'Djamena met en œuvre des campagnes de sensibilisation pour informer la population sur l'importance d'un assainissement adéquat et pour promouvoir des comportements civiques responsables.



Des sanctions sont prévues pour les contrevenants aux règles d'assainissement public.



La lutte contre l'incivisme et la promotion d'un environnement sain nécessitent l'engagement et la collaboration de tous les acteurs de la société tchadienne. En adoptant des comportements responsables et en dénonçant les actes d'incivisme, les citoyens peuvent contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la protection de la santé publique à N'Djamena.