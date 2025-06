Tchad–Inde : Vers un accord stratégique de coopération en matière de sécurité et de développement

Entouré de ses plus proches collaborateurs — le Secrétaire général adjoint du ministère, Dr Issakha Haroun Béchir, le conseiller à la coopération, Oumar Adoudou Zair, et le directeur de cabinet, Bakonou Jacob Vidanha — le ministre a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement indien pour son soutien constant au Tchad.



Il a salué la volonté affichée de l’Inde d’accompagner les efforts du ministère dans la modernisation de l’appareil sécuritaire national, en parfaite cohérence avec la vision stratégique du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui fait de la sécurité une priorité majeure de l’action gouvernementale.



De son côté, l’ambassadeur indien, Dr Hitzur Rahman, a réaffirmé la disponibilité de son pays à soutenir durablement le Tchad, au-delà du seul champ sécuritaire, en promouvant également des partenariats dans les secteurs du tourisme, de l’enseignement, de l’immigration et de l’investissement multiforme.



Il a exprimé l’ambition de voir le ministère tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration devenir un modèle africain de gouvernance sécuritaire, basé sur l’expertise, l’innovation et la coopération internationale.



Au terme des échanges, les deux parties ont convenu de la nécessité d’élaborer un accord de coopération structurant entre l’Inde et le Tchad. Ce futur accord visera à renforcer les capacités, faciliter l’échange d’expériences et développer des initiatives conjointes dans des domaines jugés stratégiques.



Cette rencontre de haut niveau traduit la volonté partagée des deux nations de bâtir un partenariat solide et durable, fondé sur le respect mutuel, la complémentarité et la recherche de solutions concertées aux défis sécuritaires contemporains.