Tchad / Inscription sur les listes électorales : La CONOREC en action en Amérique

À Fort Wayne, dans l'État de l'Indiana aux Etats Unis, la délégation de la CONOREC, avec l'ambassadrice du Tchad aux États-Unis, Madame Kitoko Gata Ngoulou, s'est rendue le 16 octobre 2023 dans cette ville pour faciliter l'enrôlement des ressortissants tchadiens dans le but de les aider à obtenir leur carte électorale pour le référendum qui se tiendra le 17 décembre 2023, a annoncé the Chadian Community of USA ( la communauté tchadienne aux Etats Unis).



« La présence de la délégation de la CONOREC et de l'ambassadrice du Tchad aux États-Unis témoigne de l'engagement fort en faveur de la démocratie et de la participation citoyenne. Leur visite à Fort Wayne souligne également l'importance accordée à la communauté tchadienne résidant dans cette région », a souligné la communauté.



Elle encourage par ailleurs « tous les ressortissants Tchadiens éligibles à participer à cet événement pour s'enrôler et obtenir leur carte électorale » car « cela leur permettra de faire entendre leur voix et de contribuer activement à la construction d'un avenir meilleur pour le Tchad ».