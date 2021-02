Tchad : Installation de la cellule d’anciens militants du PLD ralliés au MPS à Nakargon

A la tête d'une délégation composée des membres du bureau Doumténé-Assas, le coordonnateur du bureau de soutien au MPS, Doumténé Mahamat Youssouf Nassour, a procédé le 31 janvier dernier à Nakargon, un village situé à 60 km au nord Est d'Abéché, à l'installation d'une cellule et de ralliement des anciens militants du PLD au MPS. A quelques mois de l’élection présidentielle, la coordination des bureaux de soutien au MPS Doumténé et le bureau de soutien Bamina Assas se positionnent dans le Ouaddaï. Une cellule de Doumténé a été mise sur pied dans le village Nakargon, dans le canton Bourtail, localité située à 60 km au nord Est d'Abéché.



Dans son mot d'installation, le coordonnateur du bureau de soutien Doumténé, Mahamat Youssouf Nassour, a demandé aux nouveaux membres du bureau Doumténé dans la localité, de se mettre au travail dès maintenant afin que les militants du MPS dans cette localité puissent apporter la victoire dès le premier tour. La délégation Doumténé et Bamina Assas a assisté également au ralliement des anciens militants du Parti pour la liberté et le développement (PLD). Au nom du bureau de soutien Doumténé, Amine Adam Abdelrazakh a souhaité la bienvenue à ces nouveaux militants dans les rangs du MPS. Il a aussi demandé à ses nouveaux camarades de se mettre au travail afin que, lors de la prochaine présidentielle, le candidat du MPS, le Maréchal Idriss Deby Itno remporte dès le premier tour.



Les militants et militantes des bureaux de soutien Doumténé et Bamina Assas ont procédé également à l'inauguration d'un siège construit par le fils de la localité, le colonel Abderhmane Hassan Mahamat. Parmi les invités à cette cérémonie, l'on a noté la présence du sous-préfet de Bourtail Ali Mahamat Moukhtar et du chef de canton Ahmat Nadif.