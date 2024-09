Tchad : Installation officielle du nouveau Directeur de Cabinet Civil du Président de la République

Cette passation de pouvoirs marque la fin du mandat d'Idriss Youssouf Boy, qui a occupé ce poste pendant un an et huit mois.



Un nouveau chapitre pour le Cabinet Civil

L'arrivée de Dr Idriss Saleh Bachar à la tête du Cabinet Civil ouvre un nouveau chapitre pour cette institution clé de la présidence. Fort de son expérience dans divers postes de responsabilité, notamment comme Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Bachar est attendu pour apporter un nouveau dynamisme et de nouvelles perspectives au fonctionnement du Cabinet.



Une cérémonie marquée par la présence de nombreuses personnalités

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, notamment des conseillers du Président, des ambassadeurs itinérants, des directeurs généraux et des techniciens du Palais de la Présidence. Cette large participation témoigne de l'importance de cette fonction et de l'intérêt que suscite la nomination de Dr Bachar.



Perspectives d'avenir

Sous la direction de Dr Idriss Saleh Bachar, le Cabinet Civil devrait connaître de profondes transformations. Les attentes sont grandes quant à sa capacité à moderniser les méthodes de travail et à renforcer l'efficacité de cette institution.