Tchad : Intégration des pharmaciens dans la fonction publique - Appel pressant du collectif

Dr. Ablao Kaïmon Frédéric, porte-parole du collectif, a déploré le manque de progrès concrets dans l'intégration de ces pharmaciens, malgré les démarches entreprises et les promesses répétées des autorités. Cette situation, outre les difficultés individuelles qu'elle engendre, fragilise davantage le système de santé tchadien, déjà confronté à une pénurie de personnel qualifié.



Dr. Frédéric a réitéré le rôle essentiel des pharmaciens dans la chaîne de soins, soulignant leur responsabilité dans le contrôle de la qualité et de l'usage approprié des médicaments, réactifs, vaccins et dispositifs médicaux. L'absence de pharmaciens dans les structures de santé met en péril la qualité des prestations et expose les patients à des risques accrus de morbidité et de mortalité.



Le collectif a lancé un appel pressant au Président de la République, M. Mahamat Idriss Déby Itno, afin qu'il s'implique personnellement dans la résolution de ce problème et accélère l'intégration des pharmaciens concernés. Faute de réponse satisfaisante, le collectif se réserve le droit d'entreprendre des actions plus vigoureuses pour faire entendre ses revendications.



Les données présentées par Dr. Frédéric indiquent un ratio d'un pharmacien pour 40 000 habitants au Tchad, bien en deçà des recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui préconisent un pharmacien pour 20 000 habitants. L'intégration des pharmaciens en attente permettrait de combler une partie de ce déficit et d'améliorer l'accès à des soins de qualité pour la population tchadienne.



La situation met en lumière l'urgence de trouver des solutions durables à l'intégration des pharmaciens dans le système de santé tchadien. Cela passe par une volonté politique affirmée et une collaboration étroite entre les autorités, les professionnels de santé et les organisations représentatives du secteur.