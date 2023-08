Tchad : Intensification des opérations de fouille pour renforcer la sécurité à Ndjamena

Le ministre de la Sécurité, Mahamat Charfadine Margui, a émis une directive enjoignant l'ensemble des responsables des divers corps de sécurité à mener des opérations de fouille à compter du 17 août 2023 et ce, jusqu'à nouvel ordre, sur l'ensemble du territoire national.



À N’Djamena, les fouilles se sont intensifiées, notamment en pleine nuit et dans différents axes. Les véhicules à vitres fumées sont particulièrement ciblés. Selon les explications du ministre de la Sécurité, l'objectif de cette démarche est d'assurer la sécurité des individus et de leurs biens, tout en maintenant l'ordre public.



La coordination de ces opérations qui ont débuté le 17 aout dernier, est placée sous la responsabilité du président de la Commission Mixte de Sécurité de la ville de N'Ndjamena.