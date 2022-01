Tchad : Internet Society clôture la Fête de l’internet

Initiée depuis le 27 décembre 2021, la série d'activités organisées à la Maison de la femme de Ndjamena par Internet Society, a été clôturée le 31 décembre 2021.



Selon le secrétaire général du ministère des Postes et de l'Economie numérique, Ibrahim Mahamat Saleh, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire et tous les Etats sont interdépendants, condamnés à vivre ensemble et à travailler en synergie, pour un monde meilleur. Pour lui, cette chaîne de solidarité est aujourd'hui facilitée par le développement des TIC qui ont modelé et simplifié agréablement les échanges, en les rendant fluides et souples.



« Le Tchad qui ne peut se soustraire à cette dynamique, entend contribuer activement à cette marche vers le progrès technologique. Désormais, l'internet a cessé d'être une activité réservée au monde universitaire, des réseaux sociaux ou à celui des entreprises. Il s'est ouvert au grand public », a indiqué le secrétaire général Ibrahim Mahamat Saleh. La nouveauté la plus importante pour le fonctionnement de notre société, pour l'approfondissement de son caractère démocratique, c'est l'élargissement considérable de l'expression publique de nos concitoyens, à travers cette plate-forme.



Ainsi, plusieurs centaines des personnes trouvent là une possibilité, non seulement de communication en privée mais aussi d'expression publique dont ils ne disposent pas réellement avec les moyens de communication traditionnels. Ibrahim Mahamat Saleh, a conclu que si l'accessibilité et la liberté d'expression sur internet est un droit, la sécurité et la protection des concitoyens est un devoir pour le gouvernement.



Les participants et participantes ont recommandé au gouvernement ce qui suit : développer l'appropriation sociale et la pérennisation de la Fête de l’internet au Tchad, sous une coordination nationale incluant toutes les parties prenantes ; héberger la coordination nationale de la Fête de l'internet, au sein de l'une des institutions du ministère des Postes et de l'Economie numérique ; soutenir et développer l'accès à l'internet et au multimédia, en s'appuyant sur un réseau d'acteurs à proximité des publics et particulièrement les publics éloignés ; encourager les initiatives, l'acquisition de compétences et le développement d'usages innovants de l’internet au Tchad ; favoriser l'expression citoyenne et associative, facteur de lien social ; développer une méthodologie de travail en réseau, de biens communs élargis dans une dynamique de territoire apprenant ; et enfin, traduire en acte les recommandations dudit forum.