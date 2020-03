Tchad - Intronisation : une "journée historique", se félicite Ahmat Bachir

"Cette journée du 21 mars 2020 est une journée historique", a déclaré samedi à Abéché, le président du haut comité d'organisation de la cérémonie marquant l'intronisation du sultan du Ouaddaï, Ahmat Mahamat Bachir.



Selonclui, "c'est une journée historique car elle marque l'accession au trône de Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi. Cet évènement qui a tout son sens mérite d'être célébré avec faste par tous les fils et les filles de cette province, la province du Ouaddaï."



De nombreuses délégations venues de tout le Tchad prennent part à la cérémonie d'intronisation du Sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi.



Ahmat Bachir a expliqué que le comité d'organisation a pu mettre les bouchées double pour organiser cette cérémonie, malgré les difficultés rencontrées. Il s'est également excusé pour d'éventuelles imperfections et a sollicité l'indulgence.



S'adressant à la population du Ouaddaï, il a souligné que son importante mobilisation, sans failles, prouve à suffisance son attache solide à la province et au Sultanat. Il a appelé la population à regarder dans une même direction fin d'apporter son appui multiforme au sultan pour la réussite de sa noble mission.



Selon la tradition, le sultan est intronisé par l'administration, ce qui lui donnera mandat de gérer le sultanat, précise Ahmat Mahamat Bachir, le président du comité d'organisation.



Il appelle le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi à être un homme rassembleur, à l'écoute des populations, patient et objectif dans la prise de décision.