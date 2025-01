TCHAD Tchad - Iriba bascule dans l'ère de l'énergie solaire : L'ADERM inaugure une nouvelle centrale

Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Janvier 2025



La ville d'Iriba, située dans la province de Wadi Fira au Tchad, vient de franchir une étape importante dans son développement avec l'inauguration d'une centrale solaire hybride. Ce projet, porté par l'ADERM, marque une avancée significative dans la politique énergétique du pays et témoigne de la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations rurales.



Le Département d'Iriba, situé dans la province de Wadi Fira, a célébré l'inauguration d'une nouvelle centrale hybride (solaire et thermique) ce mercredi. La cérémonie a rassemblé de nombreux dignitaires, dont le Gouverneur de la province, le Maire d'Iriba, le Préfet du Département, et plusieurs représentants d'institutions.

Détails de la Centrale Capacité de production : 2,5 Mégawatts

: 2,5 Mégawatts Système de stockage : 7,776 Mégawattheures

: 7,776 Mégawattheures Superficie : 4 hectares Dans son mot de bienvenue, le Maire de la Commune d'Iriba, M. Issakh Mahamat Tebir, a souligné que cette centrale répond au vœu des plus hautes autorités du pays. Le Directeur Général de l'Agence pour le Développement de l'Électrification Rurale et la Maîtrise de l'Énergie (ADERM), M. Younous Daoussa Mahamat, a remercié le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, pour son soutien à ce projet. Il a indiqué : "L'ADERM traduit ainsi dans les faits, ce vœu cher au Maréchal d'électrifier les zones rurales avec des énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement." Il a également annoncé que plusieurs autres centrales solaires seront inaugurées en 2025, notamment à Amdjarass, Amzouér, Goz-Beida, Ati, et Moussoro. Le Gouverneur de la province, M. Mahamat Abdelkrim Ali, a exprimé sa satisfaction quant à l'inauguration de cette centrale, la qualifiant de motif de fierté pour la population de Wadi Fira. Il a souligné que la province a bénéficié de plusieurs infrastructures favorisant son développement socio-économique. Cette centrale hybride fournira de l'énergie à plus de 47 000 personnes dans la ville d'Iriba, améliorant ainsi l'accès à l'électricité et contribuant au développement local. La cérémonie s'est terminée par une visite guidée de la centrale et des réseaux dans quelques institutions de la ville, témoignant de l'engagement des autorités à soutenir le développement énergétique dans la région. Cette initiative fait partie d'un effort plus large pour améliorer l'accès à l'énergie dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales.





