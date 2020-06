Tchad : "J'accepte cette distinction", déclare le maréchal Idriss Déby

N'DJAMENA - Le chef de l'État Idriss Déby a déclaré lundi qu'il "accepte" le titre honorifique de maréchal qui lui a été décerné vendredi par l'Assemblée nationale à travers une résolution.



"J'accepte cette distinction qui m'honore et qui honore ma famille au-delà de moi-même (...) Et honore aussi le Tchad", a dit le président de la République, lors d'une cérémonie au Palais présidentiel, en présence du président de l'Assemblée nationale, des présidents des groupes parlementaires, du ministre en charge de la défense et de membres de son cabinet.



"Je n'ai pas imaginé un seul instant de mon vivant que j'aurais ou j'accepterai cette désignation et qui porterait ma signature par un décret", a précisé Idriss Déby.



"Maintenant c'est l'Assemblée nationale, donc c'est le peuple qui a décidé. Je tiens du fond de mon coeur à vous remercier sincèrement", a-t-il souligné.



"Ça restera pour moi, dans l'histoire du Tchad, une première", a ajouté le président.



Selon lui, "cette démarche n'est pas nouvelle pour nous. D'autres pays ont décidé à des moments marquant leur vie de faire une telle résolution élevant un des leurs."



Déby a affirmé avoir "eu du mal à (se) contenir" en voyant les images vendredi à la Télévision, ajoutant que "peut être des tchadiens ont fait mieux que moi, peut être les circonstances ont fait que je sois élevé."