Tchad : "J'ai vu sur Internet et j'ai appliqué" ; Rihanna, jeune entrepreneuse

L'on y a découvert plusieurs jeunes entrepreneurs qui présentent leurs réalisations à travers des stands. "Al-Baït Al Tchadi", c'est le nom du restaurant fondé par Rihanna Mahamat Adam, une étudiante en première année de technique de la santé à l'Université Roi Fayçal.



Rihanna Mahamat Adoum présente divers produits alimentaires à base de produits locaux, notamment des gâteaux, du jus ou encore des pizzas.



Pour la fondatrice du restaurant "Al-Baït Al Tchadi", le secret de son succès est très simple et ne relève pas de la magie. "J'ai obtenu le baccalauréat en 2018 et j'ai chômé une année. Pendant ce temps, je passais assez de temps à me connecter à Internet. C'est ainsi que j'ai découvert ce que j'ai devant moi. J'ai mis en pratique ce que j'ai appris sur Internet", explique la jeune entrepreneuse.



​Elle reconnait qu'il n'a pas été facile de matérialiser ce qu'elle a vu sur Internet. "J'ai rencontré pas mal de difficultés, surtout en ce qui concerne le financement de mon projet. Ma mère m'a aidée avec un peu de sous, j'ai pu faire avec le minimum que je possédais", affirme Rihanna.



Elle invite le gouvernement et les personnes de bonne volonté à aider la jeunesse pour lui permettre de s'autonomiser. En même temps, elle exhorte la jeunesse à ne plus attendre seulement la fonction publique mais à innover. "InchAllah, elle réussira", conclut-elle.